Представители «Реала» и «Барселоны» следили за Холандом во время игры с «Ливерпулем» — TT

Представители мадридского «Реала» и «Барселоны» присутствовали на матче «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» (0:3) в 6-м туре АПЛ, который прошёл на «Энфилде» в воскресенье, 11 октября, с целью понаблюдать за игрой нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, помимо норвежского форварда, представители «Реала» и «Барселоны» также следили ещё за тремя футболистами, чьи имена не раскрываются. Подчёркивается, испанские гранды усилили внимание к Холанду на фоне признания вины «Манчестер Сити» в нарушении финансовых правил АПЛ.

В матче с «Ливерпулем» норвежец открыл счёт, забив на 65-й минуте.

Гвардиола и Ибрагимович отреагировали на новую причёску Холанда: