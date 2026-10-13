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Представители «Реала» и «Барселоны» следили за Холандом во время игры с «Ливерпулем» — TT

Представители «Реала» и «Барселоны» следили за Холандом во время игры с «Ливерпулем» — TT
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Представители мадридского «Реала» и «Барселоны» присутствовали на матче «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» (0:3) в 6-м туре АПЛ, который прошёл на «Энфилде» в воскресенье, 11 октября, с целью понаблюдать за игрой нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает TEAMtalk.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

По информации источника, помимо норвежского форварда, представители «Реала» и «Барселоны» также следили ещё за тремя футболистами, чьи имена не раскрываются. Подчёркивается, испанские гранды усилили внимание к Холанду на фоне признания вины «Манчестер Сити» в нарушении финансовых правил АПЛ.

В матче с «Ливерпулем» норвежец открыл счёт, забив на 65-й минуте.

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