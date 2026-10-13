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Локомотив — Акрон: стартовые составы команд на матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027, 13 октября 2026 года

«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Титков, Коваленко, Еремеев, Зелимхан Бакаев, Раков, Комличенко.

«Акрон»: Тереховский, Неделчяру, Эшковал, Роча, Базилевский, Хосонов, Попенков, Видосавлевич, Шуманский, Арсений Дмитриев, Аревало.

«Локомотив» по итогам трёх стартовых туров идёт на последнем (четвёртом) месте в группе D, набрав два очка. В активе «Акрона» пять очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Таблица групп Кубка России сезона-2026/2027
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