«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Титков, Коваленко, Еремеев, Зелимхан Бакаев, Раков, Комличенко.

«Акрон»: Тереховский, Неделчяру, Эшковал, Роча, Базилевский, Хосонов, Попенков, Видосавлевич, Шуманский, Арсений Дмитриев, Аревало.

«Локомотив» по итогам трёх стартовых туров идёт на последнем (четвёртом) месте в группе D, набрав два очка. В активе «Акрона» пять очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).