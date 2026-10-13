В главном фаншопе «Галатасарая» невозможно купить футболку с фамилией Батракова

Болельщики турецкого «Галатасарая» столкнулись с проблемой при попытке приобрести экипировку с фамилией российского новичка команды Алексея Батракова перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной».

«Дело в том, что буква «R» закончилась в качестве доступной для нанесения, из-за чего невозможно купить форму с фамилией Батракова и других игроков», — сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между «Галатасараем» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).