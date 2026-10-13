В главном фаншопе «Галатасарая» невозможно купить футболку с фамилией Батракова
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Болельщики турецкого «Галатасарая» столкнулись с проблемой при попытке приобрести экипировку с фамилией российского новичка команды Алексея Батракова перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Дело в том, что буква «R» закончилась в качестве доступной для нанесения, из-за чего невозможно купить форму с фамилией Батракова и других игроков», — сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между «Галатасараем» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).
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