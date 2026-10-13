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TT: «Манчестер Юнайтед» может поспорить с «Тоттенхэмом» за форварда сборной Хорватии

TT: «Манчестер Юнайтед» может поспорить с «Тоттенхэмом» за форварда сборной Хорватии
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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему сборной Хорватии и загребского «Динамо» Диону Белё. Клубы могут предпринять попытку приобрести 24-летнего форварда грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент интерес к Белё находится на стадии оценки. Клубы продолжают собирать данные о футболисте. В «Манчестер Юнайтед» считают, что хорват может составить конкуренцию Беньямину Шешко и Матеусу Кунье.

В нынешнем сезоне Белё принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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