15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Жубал: Мусаев ставит европейский стиль, он большой тренер

Защитник «Краснодара» Жубал: Мусаев ставит европейский стиль, он большой тренер
Комментарии

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал оценил работу главного тренера команды Мурада Мусаева, сравнив его требования с топ-чемпионатами Европы, а также сопоставил уровень Российской Премьер-Лиги и французской Лиги 1.

«Краснодар» уже давно борется только за самые высокие места в чемпионате России, сражается за титул. И это безусловно заслуга главного тренера Мурада Мусаева. Когда приехал сюда из Европы, я заметил некоторые моменты и особенности его подхода, которые очень похожи на то, что видел во Франции: прессинг, общее видение игры, довольно агрессивный стиль. И я думаю, что это правильный путь. Результаты команды в последние сезоны — в том числе и его заслуга.

То, как Мурад Мусаев выстраивает работу, очень похоже на европейский стиль, к которому привыкли во Франции и других топ‑чемпионатах. Считаю Мурада Мусаева большим тренером, а механизмы, которые он использует, действительно близки к европейским. Уверен, у него сложится отличная карьера.

В РПЛ больше делают акцент на физику, здесь очень много контактов и борьбы. В Лиге 1 мяч чаще держится внизу, и из‑за этого темп игры очень высокий: нужно быстро думать и моментально принимать решения. Если дашь сопернику даже два метра пространства, он может забить. На мой взгляд, обе лиги сильные, но Франция сейчас чуть впереди», — сказал Жубал в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
«Наступ был». Мусаев — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android