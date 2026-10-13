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Защитник «Крыльев» Чернов: претенденты на чемпионство? Мы, «Спартак» и «Зенит»

Защитник «Крыльев» Чернов: претенденты на чемпионство? Мы, «Спартак» и «Зенит»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов отшутился в ответ на вопрос, какие клубы считает претендентами на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— В начале сезона вы говорили, что «Спартак» — главный претендент на чемпионство. Сейчас что-то поменялось?
— Да, 100%. Мы, «Спартак» и «Зенит» (смеётся).

— Последние игры у «Спартака» по качеству как-будто не такие уверенные, как было в начале сезона.
— Да какая разница? В позапрошлом году «Краснодар» тоже побеждал всех по 1:0, в итоге стал чемпионом. Должна быть чемпионская жилка, не во всех встречах ты можешь уверенно побеждать по 5:0. Такие игры тоже нужны, когда выигрываешь в один мяч. Хорошо, что в матче с «Крыльями» у них не получилось, — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

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