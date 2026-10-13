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Месси не будет вручать «Золотой мяч», его участие в церемонии не подтверждено — Романо

Месси не будет вручать «Золотой мяч», его участие в церемонии не подтверждено — Романо
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не будет вручать награду «Золотой мяч» победителю в нынешнем году. Аргентинского футболиста не пригласили на церемонию для этой цели. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент участие 39-летнего форварда в гала-вечере «Золотого мяча» не подтверждено.

Напомним, Месси был включён в число 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2026.

Церемония вручения награды запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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