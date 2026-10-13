Лепёхин: радует, что «Спартак» всё равно находится в лидирующей группе

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о турнирном положении московского «Спартака» в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Проблемы есть у всех команд РПЛ. Это показал «Зенит» на старте сезона. И «Краснодар» сейчас показывает, что у него тоже есть проблемы. «Динамо» тоже испытывало трудности, но потом всё наладилось. Нельзя сказать, что в этом сезоне кто-то три месяца идёт без проблем. У «Спартака» они в том числе есть. Меня радует, что красно-белые всё равно находятся в лидирующей группе. Один удачный матч — и можно с пятого места переместиться на второе. Плотность хорошая, главное — не отвалиться совсем далеко, как «Локомотив», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.