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Симеоне — о матче с «МЮ» и домашнем финале ЛЧ: не нужно иллюзий

Симеоне — о матче с «МЮ» и домашнем финале ЛЧ: не нужно иллюзий
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящей встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а также призвал не рассуждать заранее о домашнем финале турнира на арене «Метрополитано».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Прекрасно понимаю вашу позицию и желание подробно обсуждать финал Лиги чемпионов, который в этом сезоне пройдёт на «Метрополитано». Вокруг всегда витают эти разговоры: «А что, если мы дойдём до финала?» Но реальность — это ежедневный труд и принцип «от матча к матчу». Не нужно искусственно подогревать эти иллюзии. Нет, давайте просто двигаться от игры к игре — именно в этом наша главная сила.

«Манчестер Юнайтед» очень агрессивно и высоко прессингует на твоей половине поля. Они здорово двигаются, чтобы лишить тебя времени на принятие решений, и у них в составе собраны невероятно быстрые футболисты.

Да, в последнее время у них было много ничьих, но по содержанию соперник создаёт у чужих ворот столько же остроты, сколько и в прошлом сезоне. Это «Манчестер Юнайтед» — мощная команда. Нам нужно перевести игру в то русло, где мы сможем доставить им максимальный урон», — приводит слова Симеоне Marca.

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