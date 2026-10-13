Симеоне — о матче с «МЮ» и домашнем финале ЛЧ: не нужно иллюзий

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящей встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а также призвал не рассуждать заранее о домашнем финале турнира на арене «Метрополитано».

«Прекрасно понимаю вашу позицию и желание подробно обсуждать финал Лиги чемпионов, который в этом сезоне пройдёт на «Метрополитано». Вокруг всегда витают эти разговоры: «А что, если мы дойдём до финала?» Но реальность — это ежедневный труд и принцип «от матча к матчу». Не нужно искусственно подогревать эти иллюзии. Нет, давайте просто двигаться от игры к игре — именно в этом наша главная сила.

«Манчестер Юнайтед» очень агрессивно и высоко прессингует на твоей половине поля. Они здорово двигаются, чтобы лишить тебя времени на принятие решений, и у них в составе собраны невероятно быстрые футболисты.

Да, в последнее время у них было много ничьих, но по содержанию соперник создаёт у чужих ворот столько же остроты, сколько и в прошлом сезоне. Это «Манчестер Юнайтед» — мощная команда. Нам нужно перевести игру в то русло, где мы сможем доставить им максимальный урон», — приводит слова Симеоне Marca.