Игнашевич считает, что даже при снятии бана сборная России не вышла бы на Евро-2028

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич в шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» заявил, что нынешний уровень национальной команды не позволил бы ей пробиться на чемпионате Европы 2028 года даже при снятии запрета на участие в международных турнирах.

«Напрямую из группы выходит первая команда, а также лучшие команды, занявшие вторые места. Мне кажется, что наш потолок – третье место, да и то при удачном стечении обстоятельств. Наша атакующая группа – футболисты хорошего уровня. Но у меня большой вопрос к линии обороны. Круговой хорошо подключается к атаке, но навыков игры в обороне не так много. Связка Осипенко – Дивеев – это защитники хорошего уровня, но, может, у меня предвзятый взгляд, по меркам европейского футбола они не вызывают ощущения надёжности. В первую очередь центральный защитник – это надёжность. Правый фланг – то же самое. На мой взгляд, линия обороны не позволит нам решать необходимые задачи», – поделился мнением Игнашевич.

Также эксперт отметил фактор адаптации к международным матчам, в которых российская сборная и клубы не принимают участие с 2022 года.

«Самое важное – нам нужен будет год, может, даже два для адаптации к европейскому футболу, к уровню сопротивления, к разнообразным соперникам, менталитету, судейству, возможно, некой русофобии, в том числе со стороны судей при принятии спорных решений. Но потенциал, в первую очередь атакующий, у нас есть», – считает Игнашевич.

В эфире шоу «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель. По правилам программы в ходе дискуссии приглашённый гость решает, аргументы какого из постоянных ведущих оказались убедительнее. В этот раз гостем студии стал актёр, продюсер и автор футбольных шоу Васант Балан.