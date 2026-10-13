Турецкий журналист назвал умение Батракова, способное стать ключом к победе над «Барсой»

Турецкий журналист Эврен Турхан поделился мнением, какое качество российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова способно помочь команде победить «Барселону» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (13 октября).

«Ключом к матчу для победы «Галатасарая» станет качество передач Батракова. Если он сможет находить Леау, Юнуса и Осимхена проникающими передачами, в атаке многое преобразится.

В обороне определяющими будут расположение, взаимопонимание и концентрация Эрена Эльмалы и Исмаила Якобса. Точные передачи в атаке, ноль ошибок в обороне! В этом ключ к матчу», — написал Турхан на своей странице в социальной сети X.

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: