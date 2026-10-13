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Турецкий журналист назвал умение Батракова, способное стать ключом к победе над «Барсой»

Турецкий журналист назвал умение Батракова, способное стать ключом к победе над «Барсой»
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Турецкий журналист Эврен Турхан поделился мнением, какое качество российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова способно помочь команде победить «Барселону» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (13 октября).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Ключом к матчу для победы «Галатасарая» станет качество передач Батракова. Если он сможет находить Леау, Юнуса и Осимхена проникающими передачами, в атаке многое преобразится.

В обороне определяющими будут расположение, взаимопонимание и концентрация Эрена Эльмалы и Исмаила Якобса. Точные передачи в атаке, ноль ошибок в обороне! В этом ключ к матчу», — написал Турхан на своей странице в социальной сети X.

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