Турецкий журналист назвал умение Батракова, способное стать ключом к победе над «Барсой»
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Турецкий журналист Эврен Турхан поделился мнением, какое качество российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова способно помочь команде победить «Барселону» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (13 октября).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Ключом к матчу для победы «Галатасарая» станет качество передач Батракова. Если он сможет находить Леау, Юнуса и Осимхена проникающими передачами, в атаке многое преобразится.
В обороне определяющими будут расположение, взаимопонимание и концентрация Эрена Эльмалы и Исмаила Якобса. Точные передачи в атаке, ноль ошибок в обороне! В этом ключ к матчу», — написал Турхан на своей странице в социальной сети X.
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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:
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