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Франк Артига назвал двух россиян, которые могут уехать в Европу вслед за Батраковым

Франк Артига назвал двух россиян, которые могут уехать в Европу вслед за Батраковым
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига назвал российских футболистов, которые могут уехать в европейские чемпионаты, а также оценил роль голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» и перспективы полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае».

— Есть ли сейчас россияне, которые могут заиграть в Европе?
— Как раз один только что уехал. Это Батраков. Он в отличном клубе. Всё будет зависеть от его работоспособности, ему нужно занять место в стартовом составе. Отмечу Тюкавина и Кисляка.

У них есть хорошие возможности вырасти в игроков мирового уровня. Сафонов — уже большая звезда. Игрок растёт, когда рядом есть сильные партнёры. Надеюсь, всё больше россиян будет играть в европейских чемпионатах, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

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