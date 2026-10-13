«Время мести для Батракова». Fanatik вспомнил незабитый пенальти Алексея в ворота «Барсы»

Турецкое спортивное издание Fanatik в преддверии матча «Галатасарая» и «Барселоны» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (13 октября) вспомнило эпизод, как полузащитник стамбульской команды Алексей Батраков, выступая за «Локомотив», не забил с пенальти в ворота сине-гранатовых в финале юношеского турнира в 2019 году. После нереализованной попытки футболист заплакал.

«Время мести для Батракова. В матче «Галатасарая» с «Барселоной» взгляды будут прикованы к Алексею Батракову, который в прошлом пережил незабываемый момент во встрече с каталонской командой. В финале юношеского турнира 2019 года российский футболист не забил с пенальти в игре с «Барселоной» и тогда не смог сдержать слёз.

Спустя годы он снова сыграет с «Барселоной»… Будет ли на этот раз концовка истории иной?» — написано в сообщении Fanatik на странице в социальной сети X.

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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: