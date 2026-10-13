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«Время мести для Батракова». Fanatik вспомнил незабитый пенальти Алексея в ворота «Барсы»

«Время мести для Батракова». Fanatik вспомнил незабитый пенальти Алексея в ворота «Барсы»
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Турецкое спортивное издание Fanatik в преддверии матча «Галатасарая» и «Барселоны» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (13 октября) вспомнило эпизод, как полузащитник стамбульской команды Алексей Батраков, выступая за «Локомотив», не забил с пенальти в ворота сине-гранатовых в финале юношеского турнира в 2019 году. После нереализованной попытки футболист заплакал.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Время мести для Батракова. В матче «Галатасарая» с «Барселоной» взгляды будут прикованы к Алексею Батракову, который в прошлом пережил незабываемый момент во встрече с каталонской командой. В финале юношеского турнира 2019 года российский футболист не забил с пенальти в игре с «Барселоной» и тогда не смог сдержать слёз.

Спустя годы он снова сыграет с «Барселоной»… Будет ли на этот раз концовка истории иной?» — написано в сообщении Fanatik на странице в социальной сети X.

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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:

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