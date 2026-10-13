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Локомотив — Акрон: Сергей Пиняев открыл счёт на 48-й минуте, 13 октября 2026

«Локомотив» — «Акрон»: Сергей Пиняев открыл счёт на 48-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Цыганок из Владивостока. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

На 48-й минуте вингер «Локо» Сергей Пиняев ударом в касание открыл счёт в матче.

«Локомотив» по итогам трёх стартовых туров идёт на последнем (четвёртом) месте в группе D. На счету железнодорожников два набранных очка. В активе «Акрона» пять очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Таблица групп Кубка России сезона-2026/2027
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