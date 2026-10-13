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Костромской «Спартак» обыграл «Челябинск» и вышел в следующий раунд Кубка России

Костромской «Спартак» обыграл «Челябинск» и вышел в следующий раунд Кубка России
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Во вторник, 13 октября, состоялся матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между костромским «Спартаком» и «Челябинском». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась минимальной победой красно-белых со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Морозовым (Санкт-Петербург).

Fonbet Кубок России . 5-й раунд
13 октября 2026, вторник. 16:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Гурцкая – 48'    
Удаления: Камилов – 86' / нет

Единственный мяч был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте победный гол на свой счёт записал полузащитник костромичей Димитрий Гурцкая, точно пробив после результативной передачи Давида Караева. В компенсированное время матча номинальные хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления за вторую жёлтую карточку, однако сумели удержать победный счёт.

Календарь Пути регионов Fonbet Кубка России 2026/2027
Турнирная таблица Пути регионов Fonbet Кубка России 2026/2027
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