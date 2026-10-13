Костромской «Спартак» обыграл «Челябинск» и вышел в следующий раунд Кубка России

Во вторник, 13 октября, состоялся матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между костромским «Спартаком» и «Челябинском». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась минимальной победой красно-белых со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Морозовым (Санкт-Петербург).

Единственный мяч был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте победный гол на свой счёт записал полузащитник костромичей Димитрий Гурцкая, точно пробив после результативной передачи Давида Караева. В компенсированное время матча номинальные хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления за вторую жёлтую карточку, однако сумели удержать победный счёт.