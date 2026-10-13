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Защитник «Атлетико» Ганцко — о матче с «МЮ»: мы точно не считаем себя явными фаворитами

Защитник «Атлетико» Ганцко — о матче с «МЮ»: мы точно не считаем себя явными фаворитами
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Защитник мадридского «Атлетико» Давид Ганцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», предостерёг команду от недооценки соперника и оценил силу манкунианцев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Они то попадают в Лигу чемпионов, то вылетают из неё. Но тот факт, что в прошлом году они финишировали на третьем месте в Премьер-лиге, уже очень многое говорит об их реальном классе.

Возможно, сейчас они не слишком удачно вошли в сезон, но мы точно не считаем себя явными фаворитами противостояния. Заполучить «Манчестер Юнайтед» из второй корзины — это была объективно нелёгкая жеребьёвка», — приводит слова Ганцко официальный сайт УЕФА с предматчевой пресс-конференции.

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