Защитник «Атлетико» Ганцко — о матче с «МЮ»: мы точно не считаем себя явными фаворитами

Защитник мадридского «Атлетико» Давид Ганцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», предостерёг команду от недооценки соперника и оценил силу манкунианцев.

«Они то попадают в Лигу чемпионов, то вылетают из неё. Но тот факт, что в прошлом году они финишировали на третьем месте в Премьер-лиге, уже очень многое говорит об их реальном классе.

Возможно, сейчас они не слишком удачно вошли в сезон, но мы точно не считаем себя явными фаворитами противостояния. Заполучить «Манчестер Юнайтед» из второй корзины — это была объективно нелёгкая жеребьёвка», — приводит слова Ганцко официальный сайт УЕФА с предматчевой пресс-конференции.