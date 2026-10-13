Защитник «Атлетико» Ганцко — о матче с «МЮ»: мы точно не считаем себя явными фаворитами
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Защитник мадридского «Атлетико» Давид Ганцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», предостерёг команду от недооценки соперника и оценил силу манкунианцев.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Они то попадают в Лигу чемпионов, то вылетают из неё. Но тот факт, что в прошлом году они финишировали на третьем месте в Премьер-лиге, уже очень многое говорит об их реальном классе.
Возможно, сейчас они не слишком удачно вошли в сезон, но мы точно не считаем себя явными фаворитами противостояния. Заполучить «Манчестер Юнайтед» из второй корзины — это была объективно нелёгкая жеребьёвка», — приводит слова Ганцко официальный сайт УЕФА с предматчевой пресс-конференции.
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