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Информация о лидерстве Мбаппе в голосовании на «Золотой мяч» — ложь — Жезус

Информация о лидерстве Мбаппе в голосовании на «Золотой мяч» — ложь — Жезус
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Испанский журналист Хуан Жезус на своей странице в социальной сети X опроверг информацию ряда СМИ, включая французского издания L’Équipe, что нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является лидером голосования среди претендентов на награду «Золотой мяч» 2026 года.

«На сегодняшний день никто — ни сами кандидаты, ни их окружение — не знает, кто лидирует в голосовании и кто идёт впереди в гонке за этой наградой», — написал Жезус.

Церемония вручения награды запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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