«Не стоит верить социальным сетям». Франк Артига — о России

Испанский главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о жизни в России и назвал отличие местного чемпионата от Ла Лиги и Ла Лиги 2.

— Уже четыре года работаю в России. И ментальность футбола и футболистов уже чётко понимаю. Понимаю даже отличие в ментальности москвичей от казанцев. Я поработал во всех дивизионах, это помогло мне быстрее адаптироваться. Анис Бусаиди (ассистент Артиги в «Химках» и «Рубине», экс-игрок «Ростова». — Прим. «Чемпионата») очень помог мне вначале. Он и помог разобраться в российской культуре. Мне здесь очень нравится. Не стоит верить социальным сетям. Моей семье очень понравилось здесь. И люди тут очень тепло относятся друг к другу.

— В чём особенность футбола в России?

— В России почти не бывает команд, которые ставят игру на паузу. Если футболисты могут атаковать, они это делают. В Сегунде часто опасных моментов может быть мало. В РПЛ большое значение имеют стандартные положения, и игра проходит от штрафной до штрафной. То, что сейчас российские команды отстранены от еврокубков, лишает нас качественных легионеров. В испанском чемпионате сейчас российским командам было бы сложно. Там невероятный контроль и доминирование, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».