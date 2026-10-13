«Бавария» провела неформальные контакты по новому контракту с Олисе — Плеттенберг

Стали известны подробности переговорного процесса мюнхенской «Баварии» с французским вингером команды Майклом Олисе. Об этом сообщает журналист немецкого отделения Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации источника, полноформатные официальные переговоры по новому трудовому договору между клубом и представителями футболиста ещё не стартовали, однако стороны уже провели первые неформальные контакты.

Боссы мюнхенцев дали ясно понять 24-летнему игроку, что хотят связать с ним будущее на очень длительный срок. На данный момент в «Баварии» убеждены, что сам француз не станет форсировать уход и выражать желание покинуть Мюнхен.

Напомним, Олисе пополнил состав «Баварии» летом 2024 года, перебравшись из английского «Кристал Пэлас» за € 60 млн, и подписал соглашение до лета 2029 года.