«Реал» в ярости из-за даты матча с «Валенсией» — AS

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» возмущены решением испанской Ла Лиги относительно составления календаря на 12-й тур чемпионата Испании. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, лига назначила гостевой матч «сливочных» с «Валенсией» на субботу, 4 ноября. Это вызвало негодование в мадридском клубе, поскольку всего за три дня до этого — в среду — подопечным Жозе Моуринью предстоит выезд в Грецию на матч Лиги чемпионов с афинским АЕКом.

В раздевалке «Реала» решение функционеров восприняли с недоумением. В клубе подчёркивают, что перенос встречи на воскресенье напрашивался сам собой, так как на следующей неделе нет ни матчей еврокубков, ни игр Кубка Испании. При этом всем остальным испанским клубам, выступающим в Лиге чемпионов в среду, матчи Ла Лиги поставили именно на воскресенье — исключением стал только «Реал».