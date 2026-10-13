«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ганцко, Ромеро, Гримальдо, Кардозо, Барриос, Ли Кан Ин, Баэна, Джулиано Симеоне, Альварес.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Хевен, Мартинес, Далот, Балеба, Сантос, Тилеманс, Фернандеш, Рашфорд, Мбемо.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную домашнюю победу над азербайджанским «Сабахом» (4:0). «Атлетико» в стартовом туре уступил на выезде английскому «Ливерпулю» (1:2).