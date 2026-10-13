Судьи Испании опасаются, что «Реал» усилит давление на них перед «эль класико» — Ser

Комитет технического арбитража (CTA), отвечающий за судейскую работу в Испанской королевской футбольной федерации (RFEF), ожидает, что мадридский «Реал» усилит давление на судей в преддверии матча с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (25 октября). Об этом сообщает Cadena SER в программе El Larguero.

«На всех уровнях судейского сообщества существует обеспокоенность по поводу всего, что происходит вокруг каждого матча «Реала»: в клубе, на трибунах, в СМИ — во всей обстановке. В CTA подозревают, что это напряжение, вызванное убеждением «Реала» в предвзятости арбитров по отношению к ним, обострится в ближайшие две недели, поскольку на горизонте маячит «эль класико». Они опасаются, что эта растущая враждебность не прекратится. Они не знают, когда и как это произойдёт», — сообщает источник.

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