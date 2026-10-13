15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судьи Испании опасаются, что «Реал» усилит давление на них перед «эль класико» — Ser

Судьи Испании опасаются, что «Реал» усилит давление на них перед «эль класико» — Ser
Комментарии

Комитет технического арбитража (CTA), отвечающий за судейскую работу в Испанской королевской футбольной федерации (RFEF), ожидает, что мадридский «Реал» усилит давление на судей в преддверии матча с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (25 октября). Об этом сообщает Cadena SER в программе El Larguero.

Испания — Ла Лига . 10-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На всех уровнях судейского сообщества существует обеспокоенность по поводу всего, что происходит вокруг каждого матча «Реала»: в клубе, на трибунах, в СМИ — во всей обстановке. В CTA подозревают, что это напряжение, вызванное убеждением «Реала» в предвзятости арбитров по отношению к ним, обострится в ближайшие две недели, поскольку на горизонте маячит «эль класико». Они опасаются, что эта растущая враждебность не прекратится. Они не знают, когда и как это произойдёт», — сообщает источник.

Материалы по теме
«Реал» в ярости из-за даты матча с «Валенсией» — AS

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android