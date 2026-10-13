Футболист «Динамо» Глебов прокомментировал возможное возвращение Овечкина в КХЛ

Футболист московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением о вероятном возвращении Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу после объявления о завершении карьеры в НХЛ.

— Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ и в следующем сезоне, вероятно, сыграет за хоккейное «Динамо».

— Супер! Для хоккейного «Динамо» это будет здорово. У них собралась молодая команда сейчас, была перестройка. Александр сможет передать свой большой опыт молодым ребятам.

— Будете ждать Овечкина у себя на футбольных играх?

— Он и так у нас появляется, когда прилетает в Россию. Наверное, будет почаще приходить в таком случае, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.