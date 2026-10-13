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Mundo Deportivo раскрыл, когда станет известно, сколько матчей пропустит Винисиус

Mundo Deportivo раскрыл, когда станет известно, сколько матчей пропустит Винисиус
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Мадридский «Реал» вправе подать апелляцию в отношении красной карточки нападающего Винисиуса Жуниора, полученной в матче с «Вильярреалом» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги до 14:00 (по местному времени) среды, 14 октября. Этот же срок действует для апелляции по жёлтой карточке защитника Ибраима Конате. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

По информации источника, Дисциплинарный комитет вынесет окончательное решение по дисквалификации Винисиуса в четверг, 15 октября. Обычно объявление о подобных санкциях происходит по средам, но в этот раз оно будет перенесено на четверг, поскольку в понедельник, 12 октября, в стране был выходной по случаю Дня испанского наследия.

Подчёркивается, что Винисиусу, дёрнувшему за волосы полузащитника «Вильярреала» Натан-Дилана Салиба, грозит дисквалификация как минимум в два матча.

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Какие карточки есть в футболе:

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