Mundo Deportivo раскрыл, когда станет известно, сколько матчей пропустит Винисиус

Мадридский «Реал» вправе подать апелляцию в отношении красной карточки нападающего Винисиуса Жуниора, полученной в матче с «Вильярреалом» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги до 14:00 (по местному времени) среды, 14 октября. Этот же срок действует для апелляции по жёлтой карточке защитника Ибраима Конате. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Дисциплинарный комитет вынесет окончательное решение по дисквалификации Винисиуса в четверг, 15 октября. Обычно объявление о подобных санкциях происходит по средам, но в этот раз оно будет перенесено на четверг, поскольку в понедельник, 12 октября, в стране был выходной по случаю Дня испанского наследия.

Подчёркивается, что Винисиусу, дёрнувшему за волосы полузащитника «Вильярреала» Натан-Дилана Салиба, грозит дисквалификация как минимум в два матча.

Какие карточки есть в футболе: