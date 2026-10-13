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«Как между Сенной и Простом в Ф-1». Роналду — о борьбе с Месси

«Как между Сенной и Простом в Ф-1». Роналду — о борьбе с Месси
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Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сравнил своё противостояние с именитым аргентинцем Лионелем Месси из клуба «Интер Майами» с битвой двух легенд Формулы-1 — трёхкратного чемпиона из Бразилии Айртона Сенны и четырёхкратного чемпиона из Франции Алена Проста.

«Бывали годы, когда между нами было здоровое соперничество, как между Айртоном Сенной и Аленом Простом в Формуле-1», — приводит слова Роналду аккаунт Race+ в социальной сети Х.

Сенна завоевал свои чемпионские титулы в 1988, 1990 и 1991 годах, выступая за британский «Макларен». Прост стал чемпионом в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах, будучи пилотом «Макларена», а в 1993-м — «Уильямса».

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