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Артига высказался об академии «Рубина», вспомнив работу с Фермином и Ольмо в «Барселоне»

Артига высказался об академии «Рубина», вспомнив работу с Фермином и Ольмо в «Барселоне»
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об испанской тренерской школе, а также поделился деталями работы академии казанцев, приведя в пример полузащитников «Барселоны» Фермина Лопеса и Даниэля Ольмо. Тренер работал в академии сине-гранатовых с 2010 по 2021 год.

— Испанская школа тренеров — лучшая в мире, она постоянно развивается. Я хочу больше атаковать, но и результат никто не отменял. Мне нужно извлекать максимум. Моим кумиром является Пеп Гвардиола, затем на более приземлённом уровне идут Луис Энрике, Хаби Алонсо, Сеск Фабрегас. Они придают футболу что‑то инновационное.

— Вы успешный детский тренер. Гави, Фати, Ямаль — вы сразу видели их уровень?
— В некоторых сразу, в каких‑то нет. Что касается академии «Рубина», говорю, что надо запастись терпением. Фермин, например, важнейший игрок «Барселоны», а поначалу никто не обращал на него внимание. Дани Ольмо в 15 лет уехал в Хорватию, а потом из‑за трудолюбия он пробился. Молодые игроки — очень тонкий материал, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

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