Энрике: я устал от разговоров о «Золотом мяче». У нас есть те, кто достоин его получить

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на постоянные вопросы об индивидуальной награде «Золотой мяч», отметив, что футболисты парижского клуба заслуживают выиграть данный трофей.

«Безумно устал от темы «Золотого мяча»! Единственное, на что я надеюсь — это то, что мы всё-таки завоюем данный трофей. У нас в команде есть игроки, которые абсолютно точно этого заслуживают.

В прошлом сезоне мы выиграли приз лучшей команде года. Наглядно доказали, что признания заслуживал не один только Усман Дембеле, но и другие наши футболисты. Я просто устал от этих бесконечных разговоров о «Золотом мяче»!» — заявил Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции.