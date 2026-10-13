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Энрике: я устал от разговоров о «Золотом мяче». У нас есть те, кто достоин его получить

Энрике: я устал от разговоров о «Золотом мяче». У нас есть те, кто достоин его получить
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на постоянные вопросы об индивидуальной награде «Золотой мяч», отметив, что футболисты парижского клуба заслуживают выиграть данный трофей.

«Безумно устал от темы «Золотого мяча»! Единственное, на что я надеюсь — это то, что мы всё-таки завоюем данный трофей. У нас в команде есть игроки, которые абсолютно точно этого заслуживают.

В прошлом сезоне мы выиграли приз лучшей команде года. Наглядно доказали, что признания заслуживал не один только Усман Дембеле, но и другие наши футболисты. Я просто устал от этих бесконечных разговоров о «Золотом мяче»!» — заявил Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции.

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