Энрике: топ-1 вратарь мира — это тройка голкиперов «ПСЖ», но Доннарумма тоже хорош

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слова журналиста, сказавшего, что нападающий парижской команды Усман Дембеле считает вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму лучшим на своей позиции.
«Топ-1 вратарь — это тройка голкиперов «ПСЖ», однако Доннарумма тоже очень хорош. Мне было тяжело, когда Джиджи принял решение уйти», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.
Доннарумма выступал в составе «ПСЖ» с 2021 по 2025 год, когда перешёл в «Манчестер Сити». За этот период итальянский голкипер принял участие в 161 матче во всех турнирах, в 53 из которых сыграл «на ноль».
Одним из вратарей «ПСЖ» является футболист сборной России Матвей Сафонов.
Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: