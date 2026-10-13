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Энрике: топ-1 вратарь мира — это тройка голкиперов «ПСЖ», но Доннарумма тоже хорош

Энрике: топ-1 вратарь мира — это тройка голкиперов «ПСЖ», но Доннарумма тоже хорош
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слова журналиста, сказавшего, что нападающий парижской команды Усман Дембеле считает вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму лучшим на своей позиции.

«Топ-1 вратарь — это тройка голкиперов «ПСЖ», однако Доннарумма тоже очень хорош. Мне было тяжело, когда Джиджи принял решение уйти», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Доннарумма выступал в составе «ПСЖ» с 2021 по 2025 год, когда перешёл в «Манчестер Сити». За этот период итальянский голкипер принял участие в 161 матче во всех турнирах, в 53 из которых сыграл «на ноль».

Одним из вратарей «ПСЖ» является футболист сборной России Матвей Сафонов.

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