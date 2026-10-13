Джонатан Альба — третий тренер-иностранец, работавший в двух клубах РПЛ за один сезон

Новый главный тренер «Родины» Джонатан Альба стал третьим тренером-иностранцем, возглавлявшим два клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в течение одного сезона. До паузы на игры сборных испанец работал в «Ростове».

Первым иностранным тренером с таким достижением был черногорец Миодраг Божович, возглавлявший московское «Динамо» и пермский «Амкар» в чемпионате России — 2011/2012. В сезоне-2012/2013 это повторил румын Дан Петреску, поработавший в «Кубани» и столичном «Динамо».

В сезоне-2014/2015 Божович вновь сделал этот шаг. В течение того чемпионата специалист возглавлял «Ростов» и «Локомотив».