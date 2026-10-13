«Краснодар» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Матвей Заика. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Родригес, Тормена, Пальцев, Оздоев, Ленини, Буркин, Батчи, Боселли, Воробьёв.

«Факел»: Обухов, Тодорович, Габараев, Магкеев, Бардачёв, Альшин, Нетфуллин, Багамаев, Сутормин, Белайди, Кокшаров.

«Краснодар» по итогам трёх стартовых туров идёт на первом месте в квартете В, набрав семь очков. «Факел», в активе которого одно очко, занимает последнее (четвёртое) место в группе.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.

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