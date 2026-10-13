Галактионов: надеемся, что Мостовой будет полноценно готовиться к игре с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о процессе восстановления полузащитника команды Андрея Мостового в преддверии матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном».

«Надеемся, что Мостовой будет полноценно готовиться к игре с «Краснодаром». Очень на это рассчитываем, поэтому сегодня не стали им рисковать. Пока Андрей готовится по индивидуальной программе.

Что касается Морозова, пока его возвращение затягивается, его придётся подождать чуть подольше», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Мостовой также пропустил матч 10-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Встреча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 17 октября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.