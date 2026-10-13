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Галактионов: надеемся, что Мостовой будет полноценно готовиться к игре с «Краснодаром»

Галактионов: надеемся, что Мостовой будет полноценно готовиться к игре с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о процессе восстановления полузащитника команды Андрея Мостового в преддверии матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

«Надеемся, что Мостовой будет полноценно готовиться к игре с «Краснодаром». Очень на это рассчитываем, поэтому сегодня не стали им рисковать. Пока Андрей готовится по индивидуальной программе.

Что касается Морозова, пока его возвращение затягивается, его придётся подождать чуть подольше», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Мостовой также пропустил матч 10-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Встреча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 17 октября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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