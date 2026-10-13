«Локомотив» проиграл «Акрону» в Кубке России, Тереховский отразил три пенальти

Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок из Владивостока. В основное время победитель выявлен не был — 1:1. В серии пенальти точнее оказались тольяттинцы — 3:1

На 48-й минуте вингер «Локо» Сергей Пиняев открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий «Акрона» Артём Шуманский сравнял счёт ударом с левой в ближний угол. Вратарь гостей Игнат Тереховский отразил три удара из четырёх в послематчевой серии.

«Локомотив» по итогам четырёх стартовых туров занимает третье место в группе D. На счету железнодорожников три набранных очка. В активе «Акрона» семь очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).