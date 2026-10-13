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Моуринью: не хочу говорить о судействе с «Вильярреалом», посмотрите только первую минуту

Моуринью: не хочу говорить о судействе с «Вильярреалом», посмотрите только первую минуту
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У главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью несколько раз спросили о судействе матча с «Вильярреалом» (1:0) в Ла Лиге в преддверии встречи с «Ромой» в Лиге чемпионов. Португальский специалист отказался приходить на пресс-конференцию после игры с «Вильярреалом», где был удалён Винисиус Жуниор.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

«Я не хочу комментировать. Сейчас речь идёт о матче Лиги чемпионов.

Я уже сказал вашему коллеге, что не хочу комментировать, но постараюсь закрыть этот вопрос. Просто посмотрите на первую минуту матча с «Вильярреалом». Достаточно посмотреть всего одну минуту, а дальше — как захотите», — приводит слова Моуринью AS.

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