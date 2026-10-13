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«Команда, которая способна победить абсолютно в любом матче». Гасперини — о «Реале»

«Команда, которая способна победить абсолютно в любом матче». Гасперини — о «Реале»
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Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини на предматчевой пресс-конференции оценил текущее игровое состояние мадридского «Реала» в преддверии очного противостояния в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

«Реалу» может потребоваться некоторое время, чтобы окончательно вернуться в свой привычный игровой ритм. Однако у мадридцев потенциал высочайшего уровня. Это команда, которая способна победить абсолютно в любом матче. При этом с чисто футбольной точки зрения им ещё есть куда расти и прибавлять — я убеждён, что их уровень будет только расти», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

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