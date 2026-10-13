«Команда, которая способна победить абсолютно в любом матче». Гасперини — о «Реале»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини на предматчевой пресс-конференции оценил текущее игровое состояние мадридского «Реала» в преддверии очного противостояния в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реалу» может потребоваться некоторое время, чтобы окончательно вернуться в свой привычный игровой ритм. Однако у мадридцев потенциал высочайшего уровня. Это команда, которая способна победить абсолютно в любом матче. При этом с чисто футбольной точки зрения им ещё есть куда расти и прибавлять — я убеждён, что их уровень будет только расти», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.