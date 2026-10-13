Моуринью высказался об игре со своей бывшей командой «Ромой» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о матче с «Ромой» (14 октября) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Будет очень хорошая игра. С самого начала нам достались две самые сильные команды Италии. В первом матче мы смогли взять три очка с тремя отсутствующими футболистами, а теперь нам предстоит играть с «Ромой». Это сильная команда, мотивированная после возвращения в Лигу чемпионов. Она здесь, не чтобы смотреть футбол, чтобы играть в него.

Нужно сыграть хорошо, чтобы взять очки. Это важный соперник. Пока что не настал момент давления Лиги чемпионов, когда ты либо проходишь дальше, либо вылетаешь. Но мы создаём давление себе сами. Мы хотим победить», — приводит слова Моуринью AS.

Португалец тренировал «Рому» с 2021 по 2024 год.

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