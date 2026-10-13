15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью высказался об игре со своей бывшей командой «Ромой» в Лиге чемпионов

Моуринью высказался об игре со своей бывшей командой «Ромой» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о матче с «Ромой» (14 октября) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

«Будет очень хорошая игра. С самого начала нам достались две самые сильные команды Италии. В первом матче мы смогли взять три очка с тремя отсутствующими футболистами, а теперь нам предстоит играть с «Ромой». Это сильная команда, мотивированная после возвращения в Лигу чемпионов. Она здесь, не чтобы смотреть футбол, чтобы играть в него.

Нужно сыграть хорошо, чтобы взять очки. Это важный соперник. Пока что не настал момент давления Лиги чемпионов, когда ты либо проходишь дальше, либо вылетаешь. Но мы создаём давление себе сами. Мы хотим победить», — приводит слова Моуринью AS.

Португалец тренировал «Рому» с 2021 по 2024 год.

Материалы по теме
Моуринью: не хочу говорить о судействе с «Вильярреалом», посмотрите только первую минуту

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android