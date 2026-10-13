Тчуамени — о матче с «Ромой»: постоянно смотрю их игры, это фантастическая команда

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящей встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой».

«Я постоянно смотрю игры «Ромы» — это по-настоящему фантастическая команда.

Мы очень здорово стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв «Интер», поэтому завтра нам необходимо продолжить побеждать. Предстоящий матч имеет для нас огромное значение», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча общего этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и мадридским «Реалом» состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. В матче 1-го тура «Королевский клуб» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 2:1.