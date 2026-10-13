Тчуамени — о матче с «Ромой»: постоянно смотрю их игры, это фантастическая команда
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящей встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20' 1:1 Мбаппе – 25' 2:1 Мален – 51' 3:1 Мален – 57' 3:2 Эспи – 82' 3:3 Эндрик – 85' 3:4 Рюдигер – 90'
«Я постоянно смотрю игры «Ромы» — это по-настоящему фантастическая команда.
Мы очень здорово стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв «Интер», поэтому завтра нам необходимо продолжить побеждать. Предстоящий матч имеет для нас огромное значение», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.
Напомним, встреча общего этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и мадридским «Реалом» состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. В матче 1-го тура «Королевский клуб» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 2:1.
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