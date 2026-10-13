«Галатасарай» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Галатасарай» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Галатасарай»: Чакыр, Якобс, Санчес, Эльмалы, Акгюн, Лемина, Торрейра, Батраков, Леау, Йылмаз, Осимхен.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Э. Гарсия, Ф. Лопес, Родри, Педри, Ямаль, Гордон, Ольмо.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

5 фактов о Лиге чемпионов: