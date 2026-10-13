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Российский болельщик рассказал, как достал билеты на матч «Галатасарай» — «Барселона»

Российский болельщик рассказал, как достал билеты на матч «Галатасарай» — «Барселона»
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Российский болельщик по имени Иван, приехавший в Стамбул на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и каталонской «Барселоной», рассказал о трудностях приобретения билетов, а также поделился ожиданиями от выступления российского полузащитника стамбульцев Алексея Батракова.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Ехали с девушкой в метро, хотели найти кого-нибудь ещё в футболке с фамилией Батракова. К сожалению, не получилось. Билеты на матч «Галатасарая» с «Барселоной» достал на российском сайте. У продавца там есть самые разные варианты — даже на матч «Сабаха» в Азербайджане, например.
Отдал $ 800 за билет — и это был самый дешёвый из доступных. Думаю, сегодня «Галатасарай» точно не проиграет. И очень надеюсь, что Батраков забьёт», — сказал Иван в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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