Российский болельщик рассказал, как достал билеты на матч «Галатасарай» — «Барселона»

Российский болельщик по имени Иван, приехавший в Стамбул на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и каталонской «Барселоной», рассказал о трудностях приобретения билетов, а также поделился ожиданиями от выступления российского полузащитника стамбульцев Алексея Батракова.

«Ехали с девушкой в метро, хотели найти кого-нибудь ещё в футболке с фамилией Батракова. К сожалению, не получилось. Билеты на матч «Галатасарая» с «Барселоной» достал на российском сайте. У продавца там есть самые разные варианты — даже на матч «Сабаха» в Азербайджане, например.

Отдал $ 800 за билет — и это был самый дешёвый из доступных. Думаю, сегодня «Галатасарай» точно не проиграет. И очень надеюсь, что Батраков забьёт», — сказал Иван в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.