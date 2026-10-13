Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» начнётся с минуты молчания в память о матери Коке
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Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Юнайтед», начнётся с минуты молчания в память об Ане Меродио Борхе, матери капитана мадридцев Коке и экс-тренера молодёжной команды Борхе Ресуррексьоне. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников» в соцсети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1' 2:0 Лукман – 79'
Удаления: нет / Йоро – 74'
Также клуб выразил соболезнования семьям и друзьям погибших. Коке в заявку «Атлетико» на игру включён не был.
В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную домашнюю победу над азербайджанским «Сабахом» (4:0). «Атлетико» в стартовом туре уступил на выезде английскому «Ливерпулю» (1:2).
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