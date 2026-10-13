«Неправильно во всех смыслах». Руни раскритиковал Роналду за ситуацию в сборной

Уэйн Руни, бывший одноклубник нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», подверг критике поведение 41-летнего форварда, самовольно покинувшего сборную Португалии, а позже опубликовавшего заявление с обвинениями главного тренера Жорже Жезуша во лжи.

«[Роналду] — большой игрок. В тот же день, когда Месси объявил об уходе из сборной Аргентины, он покинул сборную Португалии таким образом и выпустил то заявление… Это просто неправильно во всех смыслах, с моей точки зрения. Навредить своему тренеру, товарищам по команде и федерации так, как это сделал он, было очень некорректно. Весь процесс был неправильным. За этим было неприятно наблюдать.

[Конец карьеры] наступает для всех футболистов. Должен быть момент, когда всё закончится. Криштиану не справляется с этим, наблюдать за подобным становится некомфортно. Нельзя указывать тренеру, что ему говорить на пресс-конференции… Это выходит за рамки всего, что я когда-либо видел», — приводит слова Руни A Bola со ссылкой на The United Stand.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: