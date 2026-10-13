Тчуамени: Мбаппе заслужил «Золотой мяч». А если не он, то Дембеле или Олисе
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени на предматчевой пресс-конференции поделился мнением, кто заслуживает получить награду «Золотой мяч» по итогам года.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20' 1:1 Мбаппе – 25' 2:1 Мален – 51' 3:1 Мален – 57' 3:2 Эспи – 82' 3:3 Эндрик – 85' 3:4 Рюдигер – 90'
«Килиан Мбаппе абсолютно заслужил «Золотой мяч». Он провёл просто фантастический сезон на высшем уровне.
А если эту награду получит не Килиан, то её должен забрать другой француз — Усман Дембеле или Майкл Олисе», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.
Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.
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