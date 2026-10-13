Тчуамени: Мбаппе заслужил «Золотой мяч». А если не он, то Дембеле или Олисе

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени на предматчевой пресс-конференции поделился мнением, кто заслуживает получить награду «Золотой мяч» по итогам года.

«Килиан Мбаппе абсолютно заслужил «Золотой мяч». Он провёл просто фантастический сезон на высшем уровне.

А если эту награду получит не Килиан, то её должен забрать другой француз — Усман Дембеле или Майкл Олисе», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.