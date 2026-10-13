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Ланс — Спортинг, результат матча 13 октября 2026, счет 0:2, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027

«Спортинг» одолел «Ланс» в Лиге чемпионов, Луис Суарес забил победный гол
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались французский «Ланс» и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
0 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Суарес – 22'     0:2 Думбия – 74'    

На 22-й минуте отличился нападающий португальцев Луис Суарес. На 74-й минуте полузащитник Исса Думбия удвоил преимущество гостей.

«Спортинг» довёл количество набранных в сезоне очков до шести. В 1-м туре клуб из Лиссабона победил «Галатасарай» (3:1). «Ланс» остался с тремя очками. Туром ранее французы переиграли «Славию» (3:2).

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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