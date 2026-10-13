«Спортинг» одолел «Ланс» в Лиге чемпионов, Луис Суарес забил победный гол

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались французский «Ланс» и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На 22-й минуте отличился нападающий португальцев Луис Суарес. На 74-й минуте полузащитник Исса Думбия удвоил преимущество гостей.

«Спортинг» довёл количество набранных в сезоне очков до шести. В 1-м туре клуб из Лиссабона победил «Галатасарай» (3:1). «Ланс» остался с тремя очками. Туром ранее французы переиграли «Славию» (3:2).