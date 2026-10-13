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Галактионов — о поражении от «Акрона»: дали сопернику вернуться в игру из-за ошибки

Галактионов — о поражении от «Акрона»: дали сопернику вернуться в игру из-за ошибки
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России с тольяттинским «Акроном» 1:1 (1:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

«Не получилось сыграть надёжно, когда вели в счёте. Мы забили гол, контролировали мяч, игра нам давалась. Но, к сожалению, из-за собственной ошибки дали сопернику вернуться в игру.

Тройная замена в перерыве? Изначально планировалось поменять Бакаева и Монтеса, а Раков почувствовал дискомфорт.

Что касается игры Коваленко, игрового тонуса у него пока не так много, были эпизоды, которые требуют корректировок. Если говорить о позитиве — были хорошие отрезки по прессингу, перехваты, забили мяч после классной комбинации», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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