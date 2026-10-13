Галактионов — о поражении от «Акрона»: дали сопернику вернуться в игру из-за ошибки

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России с тольяттинским «Акроном» 1:1 (1:3 пен.).

«Не получилось сыграть надёжно, когда вели в счёте. Мы забили гол, контролировали мяч, игра нам давалась. Но, к сожалению, из-за собственной ошибки дали сопернику вернуться в игру.

Тройная замена в перерыве? Изначально планировалось поменять Бакаева и Монтеса, а Раков почувствовал дискомфорт.

Что касается игры Коваленко, игрового тонуса у него пока не так много, были эпизоды, которые требуют корректировок. Если говорить о позитиве — были хорошие отрезки по прессингу, перехваты, забили мяч после классной комбинации», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».