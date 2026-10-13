Игрок «Локомотива» Коваленко прокомментировал поражение в матче с «Акроном»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» 1:1 (1:3 пен.).

— Обидно, упустили игру. Матч неплохо складывался для нас, в конце подустали, наверное. Гол «Акрона» не вытекал из логики игры. Так получилось, бывает.

— Почему не получилось отличиться? Были моменты.

— Где-то последнего паса не хватило в финальной трети. Третья ничья с «Акроном» — стечение обстоятельств, так бывает, — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» по итогам четырёх стартовых туров занимает третье место в группе D. На счету железнодорожников три набранных очка. В активе «Акрона» семь очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).