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Игрок «Локомотива» Коваленко прокомментировал поражение в матче с «Акроном»

Игрок «Локомотива» Коваленко прокомментировал поражение в матче с «Акроном»
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» 1:1 (1:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

— Обидно, упустили игру. Матч неплохо складывался для нас, в конце подустали, наверное. Гол «Акрона» не вытекал из логики игры. Так получилось, бывает.

— Почему не получилось отличиться? Были моменты.
— Где-то последнего паса не хватило в финальной трети. Третья ничья с «Акроном» — стечение обстоятельств, так бывает, — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» по итогам четырёх стартовых туров занимает третье место в группе D. На счету железнодорожников три набранных очка. В активе «Акрона» семь очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).

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