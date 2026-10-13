«Сабах» обыграл «Славию» и одержал первую победу в общем этапе ЛЧ в истории

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Сабах» и пражская «Славия». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 49-й минуте гол забил нападающий азербайджанской команды Кахим Пэррис. На 88-й минуте нападающий Джой-Лэнс Миккельс укрепил преимущество хозяев.

Эта победа стала первой для «Сабаха» в общем этапе Лиги чемпионов в истории.

В 3-м туре общего этапа «Сабах» встретится с «Боруссией» Дортмунд (20 октября), а «Славия» проведёт матч с «Фенербахче» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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