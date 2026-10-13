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Вратарь «Акрона» Тереховский высказался о победе над «Локомотивом» в серии пенальти

Вратарь «Акрона» Тереховский высказался о победе над «Локомотивом» в серии пенальти
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Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский, отразивший три пенальти от «Локомотива» — 1:1 (3:1 пен.) в послематчевой серии, высказался о победе тольяттинцев над железнодорожниками в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

«Я доверяю своему сердцу, чуйке. Но разбираем пенальти с вратарскими тренерами, смотрим статистику. Сегодня помогло всё в совокупности», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Тереховский является воспитанником «Краснодара». За «Акрон» он выступает с февраля 2025-го. В текущем сезоне у 20-летнего голкипера пять пропущенных мячей в четырёх играх Кубка России.

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