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Вратарь «Акрона» Тереховский: у меня нет кумиров, это грех

Вратарь «Акрона» Тереховский: у меня нет кумиров, это грех
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Вратарь тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский после победы в матче 4-го тура группового этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» — 1:1 (1:3 пен.) рассказал о своём отношении к спортивным кумирам, а также поделился впечатлениями от работы голкиперов национальной команды России Антона Митрюшкина и Матвея Сафонова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

«У меня нет кумиров, это грех. Когда был на сборах молодёжной сборной, смотрели тренировки основы. И меня очень впечатлил Митрюшкин. Если брать академическую школу, технику выполнения упражнений, он мне очень нравится как фигура и вратарь. Вообще космос, очень прибавил. Сафонов — тоже уровень, но Митрюха для меня открытие», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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