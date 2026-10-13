Вратарь «Акрона» Тереховский: у меня нет кумиров, это грех

Вратарь тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский после победы в матче 4-го тура группового этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» — 1:1 (1:3 пен.) рассказал о своём отношении к спортивным кумирам, а также поделился впечатлениями от работы голкиперов национальной команды России Антона Митрюшкина и Матвея Сафонова.

«У меня нет кумиров, это грех. Когда был на сборах молодёжной сборной, смотрели тренировки основы. И меня очень впечатлил Митрюшкин. Если брать академическую школу, технику выполнения упражнений, он мне очень нравится как фигура и вратарь. Вообще космос, очень прибавил. Сафонов — тоже уровень, но Митрюха для меня открытие», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.