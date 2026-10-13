«Разорвал «Локомотив». Мой мальчик!» Дзюба — о Тереховском, отбившем три пенальти в Кубке

Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался об игре голкипера тольяттинцев Игната Тереховского, отразившего три пенальти из четырёх в послематчевой серии с «Локомотивом» — 1:1 (3:1 пен.) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ну чё? Как, ребята, как? Человек просто… Тереховский Игнат — машина! Он четыре должен был отбивать, а отбил в итоге три. Просто разорвал «Локо». Мужчина, мой мальчик! Просто горжусь, дорогой мой. Не понимаю, как он не стоит в воротах [в матчах РПЛ]. Как? Лучший сейчас у нас молодой вратарь. Вопросов больше чем ответов», — сказал Дзюба в соцсети.

Тереховский является воспитанником «Краснодара». За «Акрон» он выступает с февраля 2025-го. В текущем сезоне у 20-летнего голкипера пять пропущенных мячей в четырёх играх Кубка России. В чемпионате России место в воротах во всех 10 турах занимал голкипер Виталий Гудиев.