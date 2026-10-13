Фото: семья Батракова приехала поддержать игрока на матч «Галатасарая» с «Барселоной»

Родители и жена полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова приехали поддержать футболиста на матч с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Батраков вышел в стартовом составе на встречу с сине-гранатовыми.

Фото: Андрей Панков автор, «Чемпионат»

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года. Зарплата Батракова в турецком гранде составит € 3,25 млн за сезон.

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: