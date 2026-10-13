15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико — Манчестер Юнайтед: Пабло Барриос забил на первой же минуте матча ЛЧ, 13 октября 2026

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Пабло Барриос забил на первой же минуте матча ЛЧ
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречаются испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

Уже на первой минуте полузащитник Пабло Барриос вывел мадридцев вперёд.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную домашнюю победу над азербайджанским «Сабахом» (4:0). «Атлетико» в стартовом туре уступил на выезде английскому «Ливерпулю» (1:2).

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Ханс-Дитер Флик похвалил Батракова перед матчем Лиги чемпионов
Истории
Ханс-Дитер Флик похвалил Батракова перед матчем Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android